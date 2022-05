Mattarella: "Guerra brutale scatenata dalla Russia" (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - "In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla brutalità della Guerra scatenata dalla Federazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Seconda Guerra mondiale". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero in occasione della 93esima adunata nazionale degli Alpini, a Rimini. "Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente - rileva ancora il Capo dello Stato - in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - "In queste giornate, caratterizzateviolenza ebrutalità dellaFederazione Russa nei territori dell'Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare in particolare i soldati italiani vittime della Secondamondiale". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero in occasione della 93esima adunata nazionale degli Alpini, a Rimini. "Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello di tutti i caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di pace che maturarono dolorosamente - rileva ancora il Capo dello Stato - in quel conflitto e che ci hanno restituito un'Europa priva di guerre per oltre mezzo secolo, dedichiamo questo ...

