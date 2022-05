Masters 1000 Madrid, Alcaraz contro Zverev nella finale: ultime e diretta tv (Di domenica 8 maggio 2022) Carlos Alcaraz ieri ha superato il numero uno al mondo e oggi si gioca la finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sul greco Tsitsipas. Precedenti favorevoli al tedesco, ma lo spagnolo è in grande forma. Ecco cosa c’è da sapere sullo scontro. Alcaraz sempre ko contro Zverev Sarà decisamente una sfida molto interessante, quella che coinvolge lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev oggi nella finale del Masters 1000 di Madrid. Il secondo ha vinto questo torneo già due volte (2018 e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Carlosieri ha superato il numero uno al mondo e oggi si gioca ladeldiAlexander, che nell’altra semiha avuto la meglio sul greco Tsitsipas. Precedenti favorevoli al tedesco, ma lo spagnolo è in grande forma. Ecco cosa c’è da sapere sullo ssempre koSarà decisamente una sfida molto interessante, quella che coinvolge lo spagnolo Carlose il tedesco Alexanderoggideldi. Il secondo ha vinto questo torneo già due volte (2018 e ...

Advertising

Eurosport_IT : Alcaraz non si ferma più: dopo Nadal, battuto anche Djokovic! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #MMOPEN | #Madrid |… - Maldinulu : Buongiorno, cos'è tutto questo clima di guerra in TL se oggi inizia il Masters 1000 più bello del mondo? - livetennisit : Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - Eurosport_IT : Zverev vince su Tsitsipas: è in finale contro Alcaraz ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Madrid | #Zverev | #Alcaraz - Tennis_Ita : Masters 1000 Madrid, Alexander Zverev supera in tre set Tsitsipas e per il secondo anno di fila è in finale -