Masters 1000 Madrid 2022, Djokovic: "Complimenti ad Alcaraz, è impressionante"

"Complimenti ad Alcaraz, ha mantenuto la concentrazione molto bene. Per un tennista della sua età, giocare in modo così maturo e coraggioso è impressionante, meritava di vincere la partita. Ho avuto molte occasioni ed è stata una partita fantastica, una splendida battaglia. Sono assolutamente deluso per non essere stato in grado di sfruttare le mie chance nel corso del secondo set. Nel terzo parziale ho avuto molti break point, ma non sono riuscito ad approfittarne quando era necessario. Carlos ha servito molto bene e non ho trovato la soluzione per gestire al meglio le sue prime". Così Novak Djokovic dopo il confronto con Carlos Alcaraz in semifinale al Masters 1000 di Madrid 2022. Il numero uno al mondo ha ceduto il passo al

