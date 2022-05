Masters 1000 Madrid 2022, Alcaraz: “Momento fantastico, sono pronto anche a livello Slam” (Di domenica 8 maggio 2022) “Tutto questo è fantastico, in questo Momento sono molto felice di aver battuto Rafa e Djokovic, il numero uno al mondo. Questi risultati mi conferiscono molta fiducia per la finale di domani. Per battere Rafa c’è la necessità di possedere un rovescio molto buono, ieri penso di aver giocato una in modo impeccabile con il rovescio, proponendomi in modo aggressivo. Contro Novak penso di esser stato molto costante per tutta la partita, aggressivo, intuendo i momenti chiave della partita. Mi sento pronto a sfidare i migliori in questo tipo di tornei, su tutte le superfici, anche se in uno Slam; è tutto diverso in quel caso, perché si gioca al meglio dei cinque set, quindi le partite sono più lunghe rispetto ad altri tornei. Ma sono comunque preparato, i ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Tutto questo è, in questomolto felice di aver battuto Rafa e Djokovic, il numero uno al mondo. Questi risultati mi conferiscono molta fiducia per la finale di domani. Per battere Rafa c’è la necessità di possedere un rovescio molto buono, ieri penso di aver giocato una in modo impeccabile con il rovescio, proponendomi in modo aggressivo. Contro Novak penso di esser stato molto costante per tutta la partita, aggressivo, intuendo i momenti chiave della partita. Mi sentoa sfidare i migliori in questo tipo di tornei, su tutte le superfici,se in uno; è tutto diverso in quel caso, perché si gioca al meglio dei cinque set, quindi le partitepiù lunghe rispetto ad altri tornei. Macomunque preparato, i ...

