Mascia: "Rimarrò una mamma per sempre, anche dopo aver perso mia figlia. Ma oggi per me non è Festa"

Quando arriva il giorno della Festa della mamma lei diventa triste. Il viso dolce incorniciato dai capelli biondi si adombra, lo sguardo gentile si perde nella memoria di lei, la sua Camilla, e non ha voglia di fare più nulla. Perché la sua bambina adorata, mamma Mascia, non potrà riabbracciarla mai più. "Eppure -mi dice in fil di voce – io Rimarrò una mamma per sempre. Camilla mi ha lasciato (fisicamente) il 14 febbraio 2021. Era solo una bambina. A portarmela via è stata una patologia terribile che si chiama Sindrome di Rett. Il giorno che solitamente appartiene agli innamorati io l'ho passato ascoltando l'ultimo battito del cuore di mia figlia. anche oggi, quando ci ripenso, mi rendo conto di quanto immensa sia ...

