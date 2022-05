Mascherine in classe, Pacifico (ANIEF) misura incoerente. C’è bisogno di aule ventilate, non di finestre aperte (Di domenica 8 maggio 2022) "In tutta Italia è scomparsa la mascherina, perfino in discoteca. Perché rimane a scuola?" La domanda viene posta dal presidente dell'ANIEF, Marcello Pacifico, durante la manifestazione svoltasi giorno 6 maggio davanti al Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 maggio 2022) "In tutta Italia è scomparsa la mascherina, perfino in discoteca. Perché rimane a scuola?" La domanda viene posta dal presidente dell', Marcello, durante la manifestazione svoltasi giorno 6 maggio davanti al Ministero. L'articolo .

Advertising

AniefTorino : Mascherine in classe, Pacifico (ANIEF) misura incoerente. C’è bisogno di aule ventilate, non di finestre aperte - orizzontescuola : Mascherine in classe, Pacifico (ANIEF) misura incoerente. C’è bisogno di aule ventilate, non di finestre aperte - _ForeverBb : RT @madforfree: Eccole, raccontate in questo articolo, le pesanti conseguenze - a livello di benessere psicofisico e ritardi nell’apprendim… - rev_emi : RT @HoaraBorselli: “I ragazzi in classe con le mascherine per 8 ore. Gli anziani a ballare senza. Quale logica per continuare a tenere anco… - lomauro1974 : @marioadinolfi In un paese normale dovremmo scendere tutti in piazza e mandare via tutta la nostra classe dirigent… -