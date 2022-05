Martina Stella e Jane Alexander inaugurano il nuovo centro Analysis di Terracina (Di domenica 8 maggio 2022) Ospiti speciali per un evento speciale Nonostante la pioggia, grande affluenza a Terracina per il cocktail di inaugurazione che ha tenuto a battesimo il nuovo ambulatorio di medicina estetica all’interno di Analysis. Analysis è un centro specialistico che abbraccia più di venti branche mediche, e anche per questo è divenuto nel tempo un punto di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 8 maggio 2022) Ospiti speciali per un evento speciale Nonostante la pioggia, grande affluenza aper il cocktail di inaugurazione che ha tenuto a battesimo ilambulatorio di medicina estetica all’interno diè unspecialistico che abbraccia più di venti branche mediche, e anche per questo è divenuto nel tempo un punto di L'articolo proviene da Novella 2000.

