Maria De Filippi, il brutto tradimento: stava con me solo per questo (Di domenica 8 maggio 2022) La regina della Tv, Maria De Filippi, ha vissuto un brutto episodio nella sua vita. Il suo racconto è veramente incredibile Maria De Filippi, regina incontrastata di Mediaset, si è messa a nudo raccontando dei retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato. La sua è una rivelazione impensabile. Maria De Filippi non è solita parlare della sua vita privata. Difatti, nel corso delle sue trasmissioni, lascia spazio agli altri per raccontarsi tenendo comunque un certo riserbo. Ma nel momento in cui è proprio la Regina di Canale 5 a parlare di sé, la notizia non può assolutamente passare inosservata. Come riportato da piudonna mentre Maria De Filippi era a Milano, ospitata all’evento Il tempo delle donne, ha rivelato dei ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 maggio 2022) La regina della Tv,De, ha vissuto unepisodio nella sua vita. Il suo racconto è veramente incredibileDe, regina incontrastata di Mediaset, si è messa a nudo raccontando dei retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato. La sua è una rivelazione impensabile.Denon è solita parlare della sua vita privata. Difatti, nel corso delle sue trasmissioni, lascia spazio agli altri per raccontarsi tenendo comunque un certo riserbo. Ma nel momento in cui è proprio la Regina di Canale 5 a parlare di sé, la notizia non può assolutamente passare inosservata. Come riportato da piudonna mentreDeera a Milano, ospitata all’evento Il tempo delle donne, ha rivelato dei ...

mariapi75594924 : RT @amicii_news: Meccanismi sempre più complicati by Maria De Filippi #Amici21 - marimarsalcedo7 : RT @gliarchidiAlexW: #Amici21 #Alex #alexwyse Da una parte abbiamo chi ha portato avanti per 8 mesi questa edizione al limite dell'assurdo… - Musicmyfstlove : RT @gliarchidiAlexW: #Amici21 #Alex #alexwyse Da una parte abbiamo chi ha portato avanti per 8 mesi questa edizione al limite dell'assurdo… - heythere_juliet : RT @gliarchidiAlexW: #Amici21 #Alex #alexwyse Da una parte abbiamo chi ha portato avanti per 8 mesi questa edizione al limite dell'assurdo… - jvstcallmealex : RT @nanak0robiyaoki: maria de filippi biondina di satana marisa comm t chiamm visto che cambi le regole a modo tuo mattia l’anno prossimo a… -