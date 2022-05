Mara Venier Nella Bufera: Salta l’Ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In! (Di domenica 8 maggio 2022) Manuel Bortuzzo doveva essere ospite nell’ ultima puntata di Domenica In per promuovere il film ‘Rinascere’ che racconta la sua drammatica vicenda. l’Ospitata però è Saltata, pare per espresso volere della zia Mara. Non è tardato ad arrivare un commento velenoso da parte del nuotatore triestino, indirizzato proprio alla conduttrice di Domenica In. Una vicenda destinata a far discutere. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto! Salta l’Ospitata di Manuel Bortuzzo: la frecciatina di Bortuzzo a Mara Venier Manuel Bortuzzo e il padre Franco dovevano essere ospiti Nella diretta di Domenica In ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 8 maggio 2022)doveva essere ospite nell’ ultima puntata diIn per promuovere il film ‘Rinascere’ che racconta la sua drammatica vicenda.però èta, pare per espresso volere della zia. Non è tardato ad arrivare un commento velenoso da parte del nuotatore triestino, indirizzato proprio alla conduttrice diIn. Una vicenda destinata a far discutere. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto!di: la frecciatina die il padre Franco dovevano essere ospitidiretta diIn ...

Advertising

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - stagflazione : RT @stagflazione: A Domenica In, Mara #Venier ci racconta delle doti magiche di #Giucas. Noi lo sappiamo che è una persona speciale, mera… - ParliamoDiNews : Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Mara Venier dopo la mancata partecipazione a Domenica In #manuel #bortuzzo… - obvae_ : RT @MariaclaraPra: Sulle prove di ieri: erano di mattina presto e non hanno proprio reso al massimo, ma le prossime prove andranno meglio… - obvae_ : RT @MariaclaraPra: L'intervista di Mara Venier a Mahmood e Blanco poco fa a Domenica in Raccontano che ieri hanno conosciuto i concorrenti… -