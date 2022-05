Mara Venier conduce Domenica In: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata dell’8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) Mara Venier si appresta a vivere l’ultime mese al timone di questa lunghissima edizione di Domenica In. Il nuovo appuntamento con il contenitore televisivo di Rai1 va in onda a partire dalle ore 14:00 di Domenica 8 maggio 2022, quando il pubblico si troverà nuovamente di fronte a tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura. La zia Mara sarà infatti raggiunta in studio o avrà in collegamento molti amici pronti a raccontarsi ed esibirsi come farà la grande Elisa, artista italiana apprezzata anche all’estero che ben ha figurato all’ultimo Festival di Sanremo. Scopri tutti gli ospiti ed i temi della nuova puntata di Domenica In trasmessa su Rai1 nel ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022)si appresta a vivere l’ultime mese al timone di questa lunghissima edizione diIn. Il nuovo appuntamento con il contenitore televisivo di Rai1 va in onda a partire dalle ore 14:00 di2022, quando il pubblico si troverà nuovamente di fronte a tantidel mondo dello spettacolo ecultura. La ziasarà infatti raggiunta in studio o avrà in collegamento molti amici pronti a raccontarsi ed esibirsi come farà la grande Elisa, artista italiana apprezzata anche all’estero che ben ha figurato all’ultimo Festival di Sanremo. Scopriglied i teminuovadiIn trasmessa su Rai1 nel ...

Advertising

blogtivvu : Salta l’intervista di Manuel Bortuzzo da Mara Venier: ecco per quale motivo non sarà a Domenica In… - PaulilloLucia : RT @sonounafatina_: MARA VENIER FATINA IO AMO VEDERE TUTTO CIÒ - iamamexal : Mara Venier che ha capito il giochetto della BorGuzzo Fam sfanculandoli prima dell’ospitata. Lei per sempre famos… - mrsincoerenza : Mara Venier si merita il 100% di share è così - AlbiIndecente : Mara Venier sicuramente una fatina #fairylu. -