Manuel Bortuzzo salta l’ospitata a Domenica In Arriva la replica dell’ex gieffino (FOTO)

(Di domenica 8 maggio 2022)In èta? Sui social èta la: ecco le sue parolelo scorso settembre è entrato dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente. Nel corso della sua esperienza si è messo in gioco lanciando messaggi motivazionali. Il giovane atleta è entrato sempre di più nel cuore di tantissimi italiani.ha lasciato la Casa più spiata d’Italia a poche settimane dal gran finale. Questa sera su Rai Uno andrà in onda il film “Rinascere” tratto dall’omonimo libro ispirato alla sua storia pubblicato nel novembre del 2019. Tra i protagonisti troviamo Alessio Boni nel ruolo di papà Franco e Giancarlo ...

Advertising

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - in_stai : RT @giaaalo: manuel bortuzzo sfanculato da mara io: - NicolettaPegor1 : RT @Ivana81796426: Mar Venier fa saltare l’ospitata di manuel bortuzzo e suo padre sto volando #DomenicaIn - 361_magazine : - SilverC37090651 : @RaiUno @AlessioBoni_FP Se l'autoboicottaggio fosse una rete televisiva.RaiUno tiene a questo prodotto al punto da… -

Per quanto riguarda, Barù Gaetani ha asserito: 'Non lo sento da quando siamo usciti, però ho un affetto nei suoi confronti. È una persona che mi sta molto simpatica. Fate a lui le ...Verissimo, anticipazioni 7 maggio 2022/ Ospiti:e Andriy Shevchenko E, in attesa di scoprire cosa racconterà Shevchenko a "Verissimo", va ricordato come negli ultimi tempi l'...Manuel Bortuzzo a Domenica In è saltata l’ospitata Sui social è arrivata la replica dell'ex gieffino: ecco le sue parole ...Mara Venier ha fatto saltare l'ospitata di Manuel Bortuzzo e suo padre Franco a Domenica In. Immediata la replica social.