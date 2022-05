Manuel Bortuzzo | nonostante la bufera c’è il lieto annuncio | la famiglia si ‘allarga’

(Di domenica 8 maggio 2022)le ultime vicende mediatiche che l’hanno visto coinvolto,è contento ed è pronto a festeggiare il nuovo arrivo in. Ormai noto anche come personaggio di spettacolo, il giovane nuotatoresta attraversando un periodo difficile a causa dellache si è abbattuta sulla sua, considerata la causa della rottura con la sua fidanzata Lulù Selassié, conosciuta all’interno del Gf.-Altranotizia (Fonte: Google)Diverse sono state le versioni di questa intricata situazione e l’ultima è attribuita a Franco, il padre, dichiarando al settimanale Nuovo che lui non avrebbe mai influenzato il figlio, semplicemente i ...

Tutto era stato predisposto. Nell'odierna ospitata a Domenica In,avrebbe dovuto presentare al pubblico il film tv " Rinascere ", dedicato alla sua storia e in onda proprio questa sera - 8 maggio - su Rai1. Nel salotto televisivo di Mara Venier , l'...Rinascere . eloquente il titolo del film in onda su Rai1 domenica sera, in prima serata e in prima visione tv, dedicato alla storia del talentuoso nuotatore trevigiano, rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato coinvolto suo malgrado in un regolamento di conti tra delinquenti alla periferia di Roma. Un film tratto dall'omonimo libro ...Mara Venier ha deciso di annullare la sua intervista a Manuel Bortuzzo dopo la sua ospitata rilasciata nei salottini di "Verissimo" nella giornata di sabato.Manuel Bortuzzo smentisce se stesso dopo l’intervista a Verissimo in cui parla di Lulù Selassiè: un video dei fan mostra le “incongruenze” ...