Manuel Bortuzzo guarda il film sulla sua vita con l’ex fidanzata Federica – VIDEO (Di domenica 8 maggio 2022) Manuel Bortuzzo guarda il film sulla sua vita (“Rinascere” in onda su Rai1) insieme alla sua fidanzata Federica Pizzi, così come documenta il VIDEO in apertura del nostro articolo. Manuel Bortuzzo guarda il film sulla sua vita con l’ex fidanzata Federica Proprio oggi pomeriggio Manuel Bortuzzo sarebbe dovuto essere ospite di Mara Venier per promuovere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 8 maggio 2022)ilsua(“Rinascere” in onda su Rai1) insieme alla suaPizzi, così come documenta ilin apertura del nostro articolo.ilsuaconProprio oggi pomeriggiosarebbe dovuto essere ospite di Mara Venier per promuovere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : Salta l'ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In per volere di Mara Venier - annamirati : RT @Cinguetterai_: Da #IlParadisoDelleSignore, fucina di talenti, alle fiction di Rai 1 in prima serata. Giancarlo Commare perfetto anche n… - Stella93296821 : RT @EleonoraDAmore: '16 anni sono pochi', così Martina Rossi commentò la sentenza per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi che… - Rossell15778677 : Toccante e allo stesso tempo struggente pensare ad una storia come quella di Manuel Bortuzzo che nonostante tutto h… - lillydessi : Rinascere: cast e trama del film di Rai 1 su Manuel Bortuzzo (con Giancarlo Commare) - Tv Soap -