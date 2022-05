Manuel Bortuzzo: chi è, età, oggi, film, sparatoria, Instagram, Paralimpiadi, chi è la fidanzata, Grande Fratello Vip, Lulù (Di domenica 8 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della Domenica con “Zia Mara”. Anche oggi ci aspetta una puntata ricca di emozioni e di storie pronte a raccontarsi nel salotto più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi anche Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GF VIP, che da poco si è lasciato con la sua Lulù, che insieme a suo papà Franco parleranno delle difficoltà avute dopo l’incidente e del film che uscirà tra poco. Dal successo come nuotatore al terribile “incidente” di Manuel Bortuzzo Manuel Bortuzzo è nato a Trieste nel 1999. La sua storia è tristemente nota: era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una rissa per futili motivi. Due persone – Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della Domenica con “Zia Mara”. Ancheci aspetta una puntata ricca di emozioni e di storie pronte a raccontarsi nel salotto più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti dianche, ex concorrente del GF VIP, che da poco si è lasciato con la sua, che insieme a suo papà Franco parleranno delle difficoltà avute dopo l’incidente e delche uscirà tra poco. Dal successo come nuotatore al terribile “incidente” diè nato a Trieste nel 1999. La sua storia è tristemente nota: era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una rissa per futili motivi. Due persone – Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli – ...

Advertising

hudsonftpayne : RT @MikyS03: dove pensa di essere manuel bortuzzo oggi #Verissimo - AndreaInterNews : Manuel Bortuzzo? Non ho nulla da dire a riguardo, solo pensavo fosse un ragazzo in gamba (Mara Venier nell'anteprima di Domenica In) - pierelmejorsiem : RT @Scioccobasitaoh: A volte penso di non essere sufficientemente intelligente,forte e simpatica. Poi mi fermo,mi ricordo che esiste Manuel… - DavideRTramonta : RT @Cinguetterai_: Domenica out per Manuel Bortuzzo. Mara Venier non accoglierà in studio il nuotatore e nemmeno il padre, perché ieri Manu… - hudsonftpayne : RT @fatinaakp: Manuel bortuzzo spiegami allora perché mentre sei “scappato” con il tuo migliore amico perché “non ce la facevi più” continu… -