Manchester United peggiore della storia | mai meno di 64 punti in Premier

(Di domenica 8 maggio 2022) Notte da incubo per il, che dopo la sconfitta contro il Brighton ha detto ufficialmente addio alla prossima Champions. La squadra di Rangnick, con 58e una sola partita da giocare, chiuderà la stagione con il minor punteggio mai ottenuto inLeague. Il peggior risultato attuale risale al 2013/2014, quando i Red Devils totalizzarono 64. “Possiamo solo scusarci con i tifosi – ha dichiarato il tecnico -. Mi sembra evidente che ci siano dei problemi considerando che questa squadra ha perso anche contro il Watford, che è retrocesso, per 4-1. Le lacune non sono da rintracciare nei singoli ma nell’insieme”. Sul match contro il Brighton: “Non credo che questa squadra abbia sottovalutato l’avversario. Non è riuscita a prendere le contromisure in campo ...

