Manchester City Fernandinho, è addio in estate: le ultime sul brasiliano (Di domenica 8 maggio 2022) Manchester City e Fernandinho, l’addio in estate è ormai cosa certa, non è bastato Guardiola a convincere il brasiliano La storia tra Manchester City e Fernandinho è ormai giunta al capolinea. Questa stagione sarà l’ultima in Inghilterra e in Europa per il brasiliano. Nemmeno Guardiola è riuscito a convincere il centrocampista a restare, che ha la volontà di tornare in Brasile. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022), l’inè ormai cosa certa, non è bastato Guardiola a convincere ilLa storia traè ormai giunta al capolinea. Questa stagione sarà l’ultima in Inghilterra e in Europa per il. Nemmeno Guardiola è riuscito a convincere il centrocampista a restare, che ha la volontà di tornare in Brasile. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Guardiola: 'La Roma spende molti soldi ma non è in Champions League' #SkySport #ChampionsLeague #UCL #SkyUCL… - desimpedidos : ? PSG ? CHELSEA ? MANCHESTER CITY - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - CalcioNews24 : Futuro lontano dall'Inghilterra per #Fernandinho ?? - OdeonZ__ : Conte rallenta il Liverpool: 1-1. E avvicina il Manchester City al titolo -