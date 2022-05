Mamme e lavoro: ancora una lunga battaglia (Di domenica 8 maggio 2022) Abbiamo appena festeggiato la mamma. Questo essere reale che sembra mitologico. Insostituibile, essere umano che riesce a destreggiarsi tra mille impegni e lavori. Mamme e lavoro è un binomio difficile da associare. Fare solo la mamma è veramente un lavoro e dovrebbe essere riconosciuto costituzionalmente, almeno secondo me. Ma il vero dilemma della mamma di oggi è proprio l’occupazione. L’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi, nei giorni scorsi, è stata letteralmente sommersa da critiche social per aver affermato quanto segue: “Ai vertici scelgo solo donne over 40 perché hanno già fatto i figli”. Si poteva dire diversamente, senza dubbio, ma l’ondata social che ne è poi derivata mi è risultata insopportabile. Non è una frase felice e va comunque contestualizzata. E’ però una frase che rispecchia una realtà. Le donne ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 8 maggio 2022) Abbiamo appena festeggiato la mamma. Questo essere reale che sembra mitologico. Insostituibile, essere umano che riesce a destreggiarsi tra mille impegni e lavori.è un binomio difficile da associare. Fare solo la mamma è veramente une dovrebbe essere riconosciuto costituzionalmente, almeno secondo me. Ma il vero dilemma della mamma di oggi è proprio l’occupazione. L’imprenditrice della moda Elisabetta Franchi, nei giorni scorsi, è stata letteralmente sommersa da critiche social per aver affermato quanto segue: “Ai vertici scelgo solo donne over 40 perché hanno già fatto i figli”. Si poteva dire diversamente, senza dubbio, ma l’ondata social che ne è poi derivata mi è risultata insopportabile. Non è una frase felice e va comunque contestualizzata. E’ però una frase che rispecchia una realtà. Le donne ...

