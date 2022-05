Mamma, ti porto al cinema: 3 film da vedere sulla figura materna (Di domenica 8 maggio 2022) Per il giorno della festa della Mamma abbiamo selezionato 3 film che raccontano tre diverse donne e il loro complesso ed unico legame con i propri figli e figlie. Che siano donne psicologicamente fragili o dal forte temperamento, per quanto umanamente messe alla prova o per quanto diverse possano essere le loro storie e i loro caratteri, le accomuna il legame indissolubile con i figli che hanno avuto o che hanno scelto. La Mamma nei film: tre pellicole imperdibili “The Florida Project”, (2017), Sean Baker Halley e Moonee sono madre e figlia. Come tante altre madri e figli, vivono al Magic Castle, un motel a Kissimmee, Florida, confinante con il magico universo dorato di Disney World. Il Magic Castle è un vero e proprio formicaio di emarginati, con storie che viaggiano sul confine tra la legalità e il crimine; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Per il giorno della festa dellaabbiamo selezionato 3che raccontano tre diverse donne e il loro complesso ed unico legame con i propri figli e figlie. Che siano donne psicologicamente fragili o dal forte temperamento, per quanto umanamente messe alla prova o per quanto diverse possano essere le loro storie e i loro caratteri, le accomuna il legame indissolubile con i figli che hanno avuto o che hanno scelto. Lanei: tre pellicole imperdibili “The Florida Project”, (2017), Sean Baker Halley e Moonee sono madre e figlia. Come tante altre madri e figli, vivono al Magic Castle, un motel a Kissimmee, Florida, confinante con il magico universo dorato di Disney World. Il Magic Castle è un vero e proprio formicaio di emarginati, con storie che viaggiano sul confine tra la legalità e il crimine; ...

