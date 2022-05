Malore in campo: calciatore dilettante muore a 27 anni, aveva da poco annunciato che sarebbe diventato papà (Di domenica 8 maggio 2022) Tragedia nel mondo del calcio dilettantistico: Dimitri Roveri non ce l’ha fatta. calciatore amatoriale di 27 anni, capitano della sua squadra, il Quingentole, Dimitri è deceduto dopo aver accusato un Malore in campo. Il giovane, che solo poco tempo fa aveva annunciato che presto sarebbe diventato padre, si è accasciato durante una partita contro il Casalpoglio, senza riprendere più conoscenza. Roveri è stato soccorso immediatamente in campo: la sorella, presidente della squadra, ha usato il defibrillatore e, successivamente, gli è stato effettuato un massaggio cardiaco. Dopo i trattamenti il 27enne si è ripreso, ma le sue condizioni sono rimaste gravi ed è stato trasportato in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Tragedia nel mondo del calcio dilettantistico: Dimitri Roveri non ce l’ha fatta.amatoriale di 27, capitano della sua squadra, il Quingentole, Dimitri è deceduto dopo aver accusato unin. Il giovane, che solotempo fache prestopadre, si è accasciato durante una partita contro il Casalpoglio, senza riprendere più conoscenza. Roveri è stato soccorso immediatamente in: la sorella, presidente della squadra, ha usato il defibrillatore e, successivamente, gli è stato effettuato un massaggio cardiaco. Dopo i trattamenti il 27enne si è ripreso, ma le sue condizioni sono rimaste gravi ed è stato trasportato in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove ...

