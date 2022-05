(Di domenica 8 maggio 2022) Francescoè stanco dellesulla guerra della Russia usate da un certo colore politico, quello a, per motivi di pura auto-propaganda. Il giornalista del Corriere della Sera è ospite in studio della puntata dell'8 maggio di Controcorrente, programma tv di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e si toglie un sassolino, anzi un macigno dalla scarpa: “Tra le varie fake news io ne noto una che va avanti da un po' di tempo, è una sorta di revisionismo storico su Vladimir. Oggi è incentrato sul nazionalismo, sulla religione, sull'ortodossia russa, maè un, nato in Unione Sovietica, cresciuto dai servizi segreti del Kgb e che ha operato attraverso gli strumenti che il comunismo gli dava per cercare di rilanciare la vecchia Unione ...

Advertising

Warddaytw : RT @tempoweb: “Ma quale fascista!”. #Verderami distrugge la sinistra: #Putin è comunista, basta bugie #russia #guerra #ucraina #controcorre… - 01CARLA10 : RT @tempoweb: “Ma quale fascista!”. #Verderami distrugge la sinistra: #Putin è comunista, basta bugie #russia #guerra #ucraina #controcorre… - Alessan67153720 : RT @tempoweb: “Ma quale fascista!”. #Verderami distrugge la sinistra: #Putin è comunista, basta bugie #russia #guerra #ucraina #controcorre… - akhetaton11 : RT @tempoweb: “Ma quale fascista!”. #Verderami distrugge la sinistra: #Putin è comunista, basta bugie #russia #guerra #ucraina #controcorre… - tempoweb : “Ma quale fascista!”. #Verderami distrugge la sinistra: #Putin è comunista, basta bugie #russia #guerra #ucraina… -

... presidente dell' Assemblea Regionale Siciliana , definisce Nello Musumeci un '', smentita dall'intervistato ma per laora Fratelli d'Italia chiede un 'chiarimento politico'. '...... finito nella bufera per aver utilizzato ad un comizio una espressione palesemente, cerca ... I): "Il partito lo espella" 07 Maggio 2022 Pronunciarla "in un intervento nelsi esorta a non ...Francesco Verderami è stanco delle bugie sulla guerra della Russia usate da un certo colore politico, quello a sinistra, per motivi di pura ...Meloni, prosegue, "da fascista qual è, si è accodata a La Russa, fascista siciliano come Musumeci". (AGI - Agenzia Italia) "Miccichè accusa Musumeci di essere fascista E se fossi io a dirigere la ...