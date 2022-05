Lutto nello sport, tifosi in lacrime: l’ex Nazionale si è gettato da un ponte (Di domenica 8 maggio 2022) Tragedia per lo sport Nazionale ed interNazionale. Trovato il corpo dell’atleta senza vita, i tifosi sono praticamente senza parole Sconvolgente notizia in arrivo per tutti i tifosi ed appassionati di sport. Una tragedia che ha colpito un campione di valore interNazionale, un gesto che ha letteralmente lasciato di stucco tutti i suoi fan ed i L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tragedia per loed inter. Trovato il corpo dell’atleta senza vita, isono praticamente senza parole Sconvolgente notizia in arrivo per tutti ied appassionati di. Una tragedia che ha colpito un campione di valore inter, un gesto che ha letteralmente lasciato di stucco tutti i suoi fan ed i L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Augusta48796687 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Salerno sconvolta, Felice muore a soli 27 anni per poter farsi una vita. Lutto a Salerno. Morto ragazzo di… - zazoomblog : Lutto nello sport è morto a 31 anni: una tragedia terribile - #Lutto #nello #sport #morto #anni: - IngratoA : RT @11Giuliano: Altra vittima: Salerno sconvolta, Felice muore a soli 27 anni per poter farsi una vita. Lutto a Salerno. Morto ragazzo di… - Vince80564611 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Salerno sconvolta, Felice muore a soli 27 anni per poter farsi una vita. Lutto a Salerno. Morto ragazzo di… - marianevacannas : RT @11Giuliano: Altra vittima: Salerno sconvolta, Felice muore a soli 27 anni per poter farsi una vita. Lutto a Salerno. Morto ragazzo di… -