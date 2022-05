Luna | fotosintesi extraterrestre per ottenere ossigeno dalle rocce

(Di domenica 8 maggio 2022) Gli scienziati dell'Università di Nanchino ritengono di poter utilizzare i composti trovati nel suolore per produrrein situ e carburante per supportare le missioniri con equipaggio.

Advertising

radioscienza : New post: Ossigeno lunare con la fotosintesi extraterrestre - ladyanakina : Ossigeno lunare con la fotosintesi extraterrestre. Ecco l'articolo su Media INAF: ?? - Cristoforo_P : Ossigeno lunare con la fotosintesi extraterrestre - ladyanakina : Ossigeno lunare con la fotosintesi extraterrestre. Ecco l'articolo su Media INAF: ?? - ladyanakina : Ossigeno lunare con la fotosintesi extraterrestre ?? -

Si trovano sulla, sul suo suolo. Lo dicono alcuni scienziati dei materiali dell' Università ... I ricercatori di Nanchino si sono, per così dire, "inventati" una sorta di...Per la sua immensa capacità di, attingendo alla tradizione oggi è usato in maniera ... E ancora l'Ipomea alba, la dama bianca, il fiore diche al calare della luce si apre e si illumina ...Rappresentazione artistica della forma della base lunare. Gli scienziati che stanno esplorando se le risorse lunari potrebbero essere utilizzate per ...La nostra strategia fornisce uno scenario per un ambiente di vita extraterrestre sostenibile e conveniente”. Ma se vogliamo effettuare esplorazioni su larga scala del mondo extraterrestre, dovremo pen ...