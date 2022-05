Lo stigma dell’HIV | isolamento sociale e discriminazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 maggio 2022) Lo, inteso come marchio, comprende tutta una serie di connotazioni negative attribuite a determinate categorie di individui, che, molto spesso, subiscono discriminazioni e. Questi atteggiamenti, nella maggior parte dei casi, derivano da idee scorrette riguardanti i meccanismi di trasmissione della malattia. Le modalità attraverso cui è possibile contrarre l’infezione sono essenzialmente tre: ematica, ovvero a causa di trasfusioni di sangue infetto, o per via dell’uso di siringhe anch’esse infette; sessuale, tramite rapporti non protetti; materno-fetale, durante la gravidanza, il parto o più difficilmente con l’allattamento al seno. Lo: fuorvianti consuetudini di pensiero Nell’immaginario collettivo la persona affetta da HIV è ...