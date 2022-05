Liverpool-Tottenham 1-1 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 maggio 2022) Il big match della 36^ giornata di Premier League trasi conclude sull’1-1. Al vantaggio di Son, giunto a quota 20 gol in campionato, risponde Luis Diaz con un tiro deviato. Il pari non giova a nessuna delle due e, in caso di doppio successo di Arsenal e Manchester City, i loro obiettivi rischiano di andare in frantumi. I reds sono solo momentaneamente in vetta alla classifica, a pari punti con la squadra di Guardiola. Gli Spurs, invece, potrebbero veder allontanare il quarto posto occupato dai gunners. Nonostante un dominio quasi totale del match, i padroni di casa concedono un po’ troppo difensivamente. In più si ritrovano a sbattere contro la muraglia bianca innalzata dagli uomini di Conte. Non mancano comunque le emozioni, come andiamo subito a mostrare nella nostradi ...