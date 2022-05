Liverpool, Klopp: «Il Tottenham di Conte pensa solo a difendersi…» (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore del Liverpool Klopp ha tirato una frecciata a Conte dopo il pareggio contro il Tottenham Jurgen Klopp ha parlato così di Antonio Conte dopo il pareggio tra Liverpool e Tottenham. LE PAROLE – «Ovviamente speravo di vincere questa partita ma il Tottenham ha pensato solo a difendersi. Grandissimi giocatori che hanno bloccato le linee di passaggio, è stato difficile giocare. Hanno pareggiato con noi e fatto risultato con City e Chelsea, il loro stile funziona in queste partite, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che è». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) L’allenatore delha tirato una frecciata adopo il pareggio contro ilJurgenha parlato così di Antoniodopo il pareggio tra. LE PAROLE – «Ovviamente speravo di vincere questa partita ma ilhatoa difendersi. Grandissimi giocatori che hanno bloccato le linee di passaggio, è stato difficile giocare. Hanno pareggiato con noi e fatto risultato con City e Chelsea, il loro stile funziona in queste partite, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

