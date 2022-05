LIVE Zverev-Alcaraz 0-0, Finale ATP Madrid 2022 in DIRETTA: si comincia sul Manolo Santana Stadium (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si comincia sul Manolo Santana Stadium! INIZIO PRIMO SET 18.38 Alexander Zverev è al terzo posto nel ranking con 7020 punti e con un successo odierno andrebbe a 500 punti dal secondo posto occupato da Daniil Medvedev. 18.36 comincia il riscaldamento! Zverev ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. 18.34 Carlos Alcaraz ha guadagnato tre posizioni a Madrid ed è virtualmente sesto con 4373 punti e ne può guadagnare altri 400 quest’oggi, avvicinandosi a mille punti da Stefanos Tsitsipas. 18.32 I due finalisti sono sul Manolo Santana Stadium! 18.30 Giocatori pronti ad entrare in campo! 18.28 Il tennista di ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-0 Sisul! INIZIO PRIMO SET 18.38 Alexanderè al terzo posto nel ranking con 7020 punti e con un successo odierno andrebbe a 500 punti dal secondo posto occupato da Daniil Medvedev. 18.36il riscaldamento!ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere. 18.34 Carlosha guadagnato tre posizioni aed è virtualmente sesto con 4373 punti e ne può guadagnare altri 400 quest’oggi, avvicinandosi a mille punti da Stefanos Tsitsipas. 18.32 I due finalisti sono sul! 18.30 Giocatori pronti ad entrare in campo! 18.28 Il tennista di ...

