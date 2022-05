LIVE Virtus Bologna-Brescia 79-57 Serie A basket 2022 in DIRETTA: netto successo dei bianconeri, primo posto ed imbattibilità casalinga in Campionato! (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina il match: alla Segrafredo Arena la Virtus Bologna vince 79-57 contro la Germani Brescia chiudendo la regular season con 52 punti in classifica e l’imbattibilità interna. La Germani Brescia ha sbagliato molto, non riuscendo mai ad impensierire davvero i padroni di casa che hanno preso il largo toccando anche il +25 come massimo vantaggio. Marco Belinelli mette a segno 16 punti tra le fila delle V-nere, mentre per Brescia il top scorer è Tommaso Laquintana con 11 punti. 79-57 Alibegovic corregge a canestro, +22 Virtus Bologna e -1’13” alla sirena finale. 77-57 Paul Eboua in sospensione, ottima uscita della Germani dal time-out chiamato poco fa da coach Magro. Ultimi tre ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina il match: alla Segrafredo Arena lavince 79-57 contro la Germanichiudendo la regular season con 52 punti in classifica e l’interna. La Germaniha sbagliato molto, non riuscendo mai ad impensierire davvero i padroni di casa che hanno preso il largo toccando anche il +25 come massimo vantaggio. Marco Belinelli mette a segno 16 punti tra le fila delle V-nere, mentre peril top scorer è Tommaso Laquintana con 11 punti. 79-57 Alibegovic corregge a canestro, +22e -1’13” alla sirena finale. 77-57 Paul Eboua in sospensione, ottima uscita della Germani dal time-out chiamato poco fa da coach Magro. Ultimi tre ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Brescia 68-43 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Brescia #68-… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia 68-43 Serie A basket 2022 in DIRETTA: Belinelli in stato di grazia Virtus a +25 sulla t… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Brescia 11-2 Serie A basket 2022 in DIRETTA: bianconeri in controllo gli ospiti faticano molto… - Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Hackett, Cordinier, Weems, Hervey, Jaiteh Virtus Segafredo Bologna… - VIRTUSTSB : ?? Questo pomeriggio in campo ?? ?? Ore 18:00 ?? PalaMoncada - Porto Empedocle (AG) ??? BPC Virtus Cassino ?? Fortitud… -