LIVE Virtus Bologna-Brescia 73-53 Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Germani ritorna a -20, Virtus in controllo! Ultimi 10? del match (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-53 Lay-up in reverse di Nico Mannion, +22 Virtus Bologna. 73-53 Kenny Gabriel a segno dal pitturato, Brescia ritorna a -20. 73-51 John Brown da due, la Germani cerca di rendere meno pesante il passivo. 73-49 Risponde Alibegovic con la stessa moneta! 70-49 Parrillo ancora perfetto dall’arco: 8 punti per lui e 2/4 da tre (50%). 70-46 2/2 a cronometro fermo per Daniel Hackett, risponde la Virtus Bologna. 68-46 Salvatore Parrillo dall’angolo spara la tripla che apre le marcature nell’ultima frazione (2/21 per i lombardi dalla lunga distanza). Inizia l’ultimo quarto alla Segafredo Arena! Termina anche il terzo quarto, con la ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-53 Lay-up in reverse di Nico Mannion, +22. 73-53 Kenny Gabriel a segno dal pitturato,a -20. 73-51 John Brown da due, lacerca di rendere meno pesante il passivo. 73-49 Risponde Alibegovic con la stessa moneta! 70-49 Parrillo ancora perfetto dall’arco: 8 punti per lui e 2/4 da tre (50%). 70-46 2/2 a cronometro fermo per Daniel Hackett, risponde la. 68-46 Salvatore Parrillo dall’angolo spara la tripla che apre le marcature nell’ultima frazione (2/21 per i lombardi dalla lunga distanza). Inizia l’ultimo quarto alla Segafredo Arena! Termina anche il terzo quarto, con la ...

