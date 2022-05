LIVE Verona-Milan 0-0 | Montipò salva su Calabria | occasione per Caprari

(Di domenica 8 maggio 2022) Vincere per riprendere la vetta della classifica. Alle 20.45 ilscende in campo al Bentegodi contro l'Hellasper il posticipo...

Hellas- Milan, formazioni ufficiali HELLAS(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ili, Lazovi; Barák, Caprari; Simeone. A disp.: Berardi, Boseggia, ...Il tabellino di- Milan 0 - 0.leggi anche Il calcio balilla entra nel registro delle società dilettantistiche HELLAS(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; ...16' Annullato un gol al Milan per fuorigioco millimetrico di Tonali su rilancio di Mike Maignan. Il centrocampista rossonero aveva trovato una rete splendida. Al momento non è ...14' Ottimo cross di Saelemaekers dalla destra, Krunic impatta di testa in torsione e chiama Montipò al miracolo. 12' Kessie si addormenta e spreca un ...