LIVE Venezia-Olimpia Milano 62-68, Serie A basket 2022 in DIRETTA: Armani avanti a cinque minuti dal termine (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-73 2/2 Theodore in lunetta, la Reyer è ancora viva. 67-73 Brooks riporta Venezia a -6, 1’34” sul cronometro. 65-73 Piazzato di Kell. 65-71 TRIPLA di Bramos. 62-71 Grant in sospensione, scappa via Milano, 3’16” da giocare. 62-69 Un libero Kell, piazzato di Grant. 62-68 TRIPLA di Baldasso, allunga Milano sul +6. 62-65 Piazzato di Ricci. 62-63 TRIPLA di Ricci, Milano mette la testa avanti. 62-60 Piazzato di Watt. 60-60 Dentro il libero supplementare, parità con 8’00” da giocare. 60-59 TARCZEWSKI! Canestro con il fallo subito da Mazzola, potenziale gioco da tre. 60-57 TRIPLA di Kell. 60-54 Piazzato di Tonut. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 58-54 Penetrazione di Kell. 58-52 Due liberi di Morgan che ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-73 2/2 Theodore in lunetta, la Reyer è ancora viva. 67-73 Brooks riportaa -6, 1’34” sul cronometro. 65-73 Piazzato di Kell. 65-71 TRIPLA di Bramos. 62-71 Grant in sospensione, scappa via, 3’16” da giocare. 62-69 Un libero Kell, piazzato di Grant. 62-68 TRIPLA di Baldasso, allungasul +6. 62-65 Piazzato di Ricci. 62-63 TRIPLA di Ricci,mette la testa. 62-60 Piazzato di Watt. 60-60 Dentro il libero supplementare, parità con 8’00” da giocare. 60-59 TARCZEWSKI! Canestro con il fallo subito da Mazzola, potenziale gioco da tre. 60-57 TRIPLA di Kell. 60-54 Piazzato di Tonut. INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO! FINISCE IL TERZO QUARTO! 58-54 Penetrazione di Kell. 58-52 Due liberi di Morgan che ...

