LIVE Venezia-Olimpia Milano 41-32, Serie A basket 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE inizia IL secondo tempo! 21.31 Dopo i primi 20 minuti di partita la Reyer Venezia chiude avanti di 9 nove punti sull’Olimpia Milano, a tra poco per il racconto del secondo tempo. FINISCE IL PRIMO tempo! 41-32 Piazzato di Shields, time out Venezia. 41-30 Watt raggiunge quota 13 in partita dal pitturato. 39-30 Assist di Baldasso per Shields. 39-28 Appoggio a canestro di Watt. 37-28 Piazzato di Baldasso. 37-26 Un libero di Theodore, massimo vantaggio Reyer. 36-26 Piazzato di Theodore. 34-26 Liberi di Kell. 34-24 TRIPLA di Mazzola, +10 Reyer. 31-24 SCHIACCIATA di Watt. 29-24 2/2 Watt dalla lunetta. 27-24 Piazzato di Shields. 27-22 Vitali ri-allunga ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL! 21.31 Dopo i primi 20 minuti di partita la Reyerchiude avanti di 9 nove punti sull’, a tra poco per il racconto del. FINISCE IL PRIMO! 41-32 Piazzato di Shields, time out. 41-30 Watt raggiunge quota 13 in partita dal pitturato. 39-30 Assist di Baldasso per Shields. 39-28 Appoggio a canestro di Watt. 37-28 Piazzato di Baldasso. 37-26 Un libero di Theodore, massimo vantaggio Reyer. 36-26 Piazzato di Theodore. 34-26 Liberi di Kell. 34-24 TRIPLA di Mazzola, +10 Reyer. 31-24 SCHIACCIATA di Watt. 29-24 2/2 Watt dalla lunetta. 27-24 Piazzato di Shields. 27-22 Vitali ri-allunga ...

