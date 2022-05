LIVE Venezia-Bologna 2-3 | supegol di Schouten | partita ribaltata!

(Di domenica 8 maggio 2022) Per ilè l'ultima chiamata per provare a mantenere la categoria, per ill'occasione di salutare nel modo migliore...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live su @JuventusTv: - calciomercatoit : CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA #VeneziaBologna 2-3 LIVE - zazoomblog : LIVE Venezia-Bologna 2-1 al 45': la riapre Orsolini dopo i gol di Henry e Kiyine - #Venezia-Bologna #45'… - zazoomblog : LIVE Venezia-Bologna 2-1 al 45': la riapre Orsolini dopo i gol di Henry e Kiyine - #Venezia-Bologna #45'… - sportsbet_live_ : Soccer live bet 1u - Venezia vs Bologna o4.5 @ +170 -

Il tabellino di- Bologna 2 - 2.leggi anche Chelsea, raggiunto l'accordo per la cessione del club al gruppo Boehly 4' Henry, 19' Kiyine, 45+2' Orsolini (B), 55' Arnautovic (B)...... e trova con Riccardo Orsolini la rete che dà un po' di pepe a un secondo tempo che ora il... CLASSIFICA/ Diretta gol: Juventus beffata a Marassi!score L'ATALANTA VINCE IN TRASFERTA ...Dopo la sconfitta nel recupero contro la Salernitana, il Venezia ospita il Bologna per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Il Venezia, aritmeticamente retrocesso in Serie B, nell’ul ...Dopo 3 minuti la difesa del Bologna si fa sorprendere da un lancio del portiere Maenpaa che pesca da solo Henry. Pallonetto sull'uscita di Skorupski e Venezia avanti. IL raddoppio arriva prima del 20' ...