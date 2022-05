LIVE – Tsitsipas-Zverev 4-6 | 3-2 Masters 1000 Madrid 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 8 maggio 2022) Ile latestuale dell’incontro tra Stefanose Alexander, valida come semifinale del deldi. Il tennista greco ha brillantemente sconfitto Andrey Rublev ai quarti di finale, riuscendo a superare il russo nella circostanza non solo di una partita tecnicamente complessa, ma anche in occasione di una gara di nervi durata tre set, particolarmente intensa. Vita relativamente facile invece per il tedesco, semplicemente superiore a Felix Auger-Aliassime in due set, sia dal punto di vista puramente tennistico che caratteriale. Si ripropone dunque una simil-classica del tennis contemporaneo: chi vincerà tra? Sportface.it seguirà ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid Impresa di #Alcaraz, che dopo #Nadal supera anche #Djokovic al #tiebreak del terz… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATP #Madrid Volano ai #quarti anche #Djokovic, che passa senza giocare per il ritiro di… -

... seguiti da Rafa Nadal e Stefanos. Occhio di riguardo ovviamente per Carlos Alcaraz, ... copertura televisiva affidata a Sky Sport (canali 201 e 204) , constreaming su Sky Go. ...... con lo studio condottoda Eleonora Cottarelli e con gli inviati Stefano Meloccaro e Angelo ... Oltre a loro, anche l'altro spagnolo Carlos Alcaraz , il greco Stefanos, i russi Daniil ...Spanish teenager Carlos Alcaraz shocks world number one Novak Djokovic in three sets to reach the Madrid Open final.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 5-7 GAME SET AND MATCH CARLOS ALCARAZ AL TERZO TENTAIVO!!!! MATCH LEGGENDARIO A MADRID 5-6 Risposta lunga dell’iberico. 4-6 DUE MATCH POINT ALC ...