LIVE Spezia-Atalanta 1-1 | Verde risponde a Muriel

Advertising

AndresCorder0s : RT @calciomercatoit: ?? 29' - GOL DELLO SPEZIA! #Verde pareggia i conti ??? #SpeziaAtalanta 1-1 LIVE #SerieATIM - calciomercatoit : ?? 29' - GOL DELLO SPEZIA! #Verde pareggia i conti ??? #SpeziaAtalanta 1-1 LIVE #SerieATIM - infoitsport : DIRETTA Serie A, Spezia-Atalanta 0-0 | Inizia la partita LIVE - infoitsport : Spezia-Atalanta LIVE alle 12:30, formazioni ufficiali: Gasp con Malinovskyi e Muriel dal 1' - zazoomblog : Spezia Atalanta 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Picco! - #Spezia #Atalanta #LIVE: #fischio -

Classifica Serie A / Calendario e risultati- Atalanta, segui la diretta dalle 12.30. In tv : Dazn/Sky Venezia - Bologna, segui la diretta dalle 15. In tv : Dazn Salernitana - Cagliari, ...Il tabellino di- Atalanta 0 - 1approfondimento Serie A: Toro - Napoli 0 - 1, Sassuolo - Udinese 1 - 1, Lazio - Samp 2 - 0. VIDEO Muriel L. 16'(3 - 4 - 3): Provedel; Hristov, ...Quasi speculare il rendimento nel girone di ritorno delle due squadre: lo Spezia ha raccolto 17 punti, la Dea è a quota 18, dopo i 38 totali messi in ghiaccio nel girone d'andata.Lo Spezia ha perso ...Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 36giornata di campionato in programma oggi, domenica 8 maggio .... Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Samp ko con l ...