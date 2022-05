LIVE – Reggio Emilia-Fortitudo Bologna 35-22, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 8 maggio 2022) La DIRETTA testuale di UNAHOTELS Reggio Emilia-Fortitudo Kigili Bologna, valida per la 30esima e ultima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Si chiude la stagione regolare, con gli uomini di coach Caja che non possono non essere soddisfatti di quanto fatto, centrando la qualificazione ai playoff (con posizione da definire) e una storica finale europea in Europe Cup, poi persa; umore completamente opposto, invece, per la Effe, con la sconfitta di settimana scorsa che ha decretato la retrocessione tra i fischi dei propri tifosi. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 8 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PRESENTAZIONE 30^ ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Latestuale di UNAHOTELSKigili, valida per la 30esima e ultima giornata dellaA1di. Si chiude la stagione regolare, con gli uomini di coach Caja che non possono non essere soddisfatti di quanto fatto, centrando la qualificazione ai playoff (con posizione da definire) e una storica finale europea in Europe Cup, poi persa; umore completamente opposto, invece, per la Effe, con la sconfitta di settimana scorsa che ha decretato la retrocessione tra i fischi dei propri tifosi. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 8 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPRESENTAZIONE 30^ ...

