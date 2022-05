LIVE Perugia-Civitanova 0-1, Finale volley 2022 in DIRETTA: gli errori degli umbri lanciano gli ospiti nel primo set, 24-26 (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 La parallela di Rychlicki da seconda linea 3-3 La diagonale di Leon da zona 4 2-3 Errore al servizio Perugia 2-2 Errore al servizio Civitanova 1-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeev 1-1 Mano out di Yant in parallela da zona 4 1-0 Mano out Leon da zona 4 24-26 Missilie di Leon in tribuna in pipe e Civitanova porta a casa il primo set! 0-1 24-25 Errore al servizio Perugia 24-24 Vincente Anderson da zona 4 23-24 Errore di Rychlicki da zona 2 23-23 Errore al servizio Perugia 23-22 Errore al servizio Civitanova 22-22 Invasione Perugia 22-21 Mano out Leon da zona 4 21-21 Errore al servizio Perugia 21-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 La parallela di Rychlicki da seconda linea 3-3 La diagonale di Leon da zona 4 2-3 Errore al servizio2-2 Errore al servizio1-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeeeeeeeeeev 1-1 Mano out di Yant in parallela da zona 4 1-0 Mano out Leon da zona 4 24-26 Missilie di Leon in tribuna in pipe eporta a casa ilset! 0-1 24-25 Errore al servizio24-24 Vincente Anderson da zona 4 23-24 Errore di Rychlicki da zona 2 23-23 Errore al servizio23-22 Errore al servizio22-22 Invasione22-21 Mano out Leon da zona 4 21-21 Errore al servizio21-20 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...

