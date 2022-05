LIVE Passaro-Garin 3-6 2-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro ci prova ma l’esperienza del cileno ha la meglio! Il sudamericano vola al 2º turno contro Alcaraz (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA A Roma FINE SECONDO SET 2-6 BREAK Garin E GAME SET AND MATCH! 15-40 DUE MATCH POINT Garin! 15-30 CHIUSURA CON LO SMASH DI Passaro! 0-30 Gran risposta di diritto di Garin. 0-15 Passaro non trova più continuità al servizio. 2-5 GAME A ZERO DI Garin E BREAK CONFERMATO 40-0 Scappa via la risposta di Passaro. 30-0 Servizio e diritto a sventaglio del cileno. 15-0 Ottima prima di Garin. 2-4 BREAK Garin! E adesso si fa complicata per Passaro. 30-40 PALLA BREAK Garin PER STRAPPARE IL SERVIZIO! 30-3 SCHIAFFO A ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-CILIC AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA AFINE SECONDO SET 2-6 BREAKE GAME SET AND MATCH! 15-40 DUE MATCH POINT! 15-30 CHIUSURA CON LO SMASH DI! 0-30 Gran risposta di diritto di. 0-15non trova più continuità al servizio. 2-5 GAME A ZERO DIE BREAK CONFERMATO 40-0 Scappa via la risposta di. 30-0 Servizio e diritto a sventaglio del. 15-0 Ottima prima di. 2-4 BREAK! E adesso si fa complicata per. 30-40 PALLA BREAKPER STRAPPARE IL SERVIZIO! 30-3 SCHIAFFO A ...

