LIVE – Passaro-Garin 3-6 0-0, primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 8 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Passaro-Garin, sfida valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. L’azzurro (numero 366 del ranking mondiale) è all’esordio assoluto nel circuito maggiore. Si è guadagnato il Foro Italico grazie alle prequalificazioni, giocate alla grande dall’inizio alla fine. Il classe 2001 umbro è in un ottimo momento di forma. Poche settimane fa ha raggiunto la finale del Challenger di Sanremo, dove si è arreso solamente di fronte al più quotato danese Holger Rune. Sarà naturalmente Garin a partire con i favori del pronostico ma Passaro possiede tutte le carte in regola per poter fare partita pari. Il cileno, infatti, non è in un bel momento dal punto di vista dei ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Ile latestuale di, sfida valida per ildegli. L’azzurro (numero 366 del ranking mondiale) è all’esordio assoluto nel circuito maggiore. Si è guadagnato il Foro Italico grazie alle prequalificazioni, giocate alla grande dall’inizio alla fine. Il classe 2001 umbro è in un ottimo momento di forma. Poche settimane fa ha raggiunto la finale del Challenger di Sanremo, dove si è arreso solamente di fronte al più quotato danese Holger Rune. Sarà naturalmentea partire con i favori del pronostico mapossiede tutte le carte in regola per poter fare partita pari. Il cileno, infatti, non è in un bel momento dal punto di vista dei ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Passaro-Garin 1-1 primo turno Internazionali d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Passaro-Garin #primo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Roma 2022 - È il momento dell’esordio nel tabellone principale per Francesco Passaro! La wild ca… - infoitsport : LIVE - Passaro-Garin, primo turno Internazionali d'Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA - infoitsport : LIVE Passaro-Garin, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il n.366 del mondo sogna l'impresa contro il n.39 - zazoomblog : LIVE Passaro-Garin ATP Roma 2022 in DIRETTA: il n.366 del mondo sogna l’impresa contro il n.39 - #Passaro-Garin… -