LIVE Motocross, GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: lotta tra Gajser e Renaux per la vittoria (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Intanto Seewer aggancia Vlaanderen per il terzo posto. 12.00 Gocce di pioggia sul tracciato. 13.00 Battaglia spettacolare tra Renaux e Gajser per la vittoria di gara 1. 14.00 Ritiro per Forato, ora è Lupino il miglior Italiano con il sedicesimo posto. 15.00 Spettacolare sorpasso di Gajser su Vlaanderen. 16.00 Problemi per Forato. 17.00 Ci prova anche Gajser per prendere la seconda posizione. 18.00 Renaux supera Vlaanderen, prendendosi la prima posizione. 19.00 Caduta di Forato, scende in sedicesima posizione. Peccato per l’Italiano. 20.00 Sorpasso di Seewer, superato Jonass per la quarta piazza. 21.00 Gajser scende sotto al secondo, attacco per la ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Intanto Seewer aggancia Vlaanderen per il terzo posto. 12.00 Gocce di pioggia sul tracciato. 13.00 Battaglia spettacolare traper ladi gara 1. 14.00 Ritiro per Forato, ora è Lupino il migliorno con il sedicesimo posto. 15.00 Spettacolare sorpasso disu Vlaanderen. 16.00 Problemi per Forato. 17.00 Ci prova ancheper prendere la seconda posizione. 18.00supera Vlaanderen, prendendosi la prima posizione. 19.00 Caduta di Forato, scende in sedicesima posizione. Peccato per l’no. 20.00 Sorpasso di Seewer, superato Jonass per la quarta piazza. 21.00scende sotto al secondo, attacco per la ...

corsedimoto : VIDEO MXGP ITALIA - Oggi il GP Italia MXGP a Maggiora: ecco la programmazione live streaming e differite in TV. In… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Prado assente Gajser può allungare - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Prado assente Gajser può allungare - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Italia MXGP 2022 in DIRETTA: Prado assente Gajser può allungare - #Motocross #Italia #DIRETTA:… - MotoClubit : ? Segui la Gara a MANTOVA 01-05-2022 FMI - Campionato NORD EST Motocross ?? -TimeTable al link:… -