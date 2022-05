LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Tagliani transita primo al traguardo volante (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.31 Il gruppo sta costeggiando il Lago Balaton. 16.29 Tagliani transita per primo al traguardo volante davanti a Rivi e Bais. 16.29 La tappa oggi terminerà intorno alle 17.30, forse qualche minuto dopo. 16.28 54 km all’arrivo e 1’21” di vantaggio per Rivi, Bais e Tagliani. Il gruppo amministra in scioltezza. 16.26 La tappa di oggi è completamente piatta. E’ vero che è posto un GPM di quarta categoria a 13 km dall’arrivo, ma è poco più di un cavalcavia. 16.23 La Bardiani può puntare ad un piazzamento nella top10 con il veterano Sacha Modolo ed il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.31 Il gruppo sta costeggiando il Lago Balaton. 16.29peraldavanti a Rivi e Bais. 16.29 Laterminerà intorno alle 17.30, forse qualche minuto dopo. 16.28 54 km all’arrivo e 1’21” di vantaggio per Rivi, Bais e. Il gruppo amministra in scioltezza. 16.26 Ladiè completamente piatta. E’ vero che è posto un GPM di quarta categoria a 13 km dall’arrivo, ma è poco più di un cavalcavia. 16.23 La Bardiani può puntare ad un piazzamento nella top10 con il veterano Sacha Modolo ed il ...

giroditalia : ????? After 50 metres three riders place an attack and the peloton immediately lets them go. ????? Dopo 50 metri tr… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - tamishop : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Badacsony - km 148 ??????????????? Samuele Rivi, Filippo Tagliani, @mattia_bais ?? 1'32'… - EduarRock : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Badacsony - km 148 ??????????????? Samuele Rivi, Filippo Tagliani, @mattia_bais ?? 1'32'… -