LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ritmi lenti, il gruppo tiene la fuga a bagnomaria (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.43 Il francese Arnaud Demare proverà a cimentarsi nello sprint finale. Negli ultimi anni è migliorato molto in salita, perdendo però qualcosa in termini di velocità pura in volata. 16.41 Scende a soli 30? il vantaggio dei fuggitivi. 16.40 Fare tappe di 200 km completamente piatte, aspettando solo la volata, di certo non fa bene al Giro. Pensate ad uno spettatore che lo osserva dall’estero in tv: è quasi inevitabile che segua solo gli ultimi 5 km. RCS fa delle scelte che chiaramente privilegiano la resa economica, ma così la qualità del prodotto si abbassa sempre più. 16.38 Van der Poel si mantiene in tranquillità in coda al gruppo al momento. 16.37 Va detto che ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.43 Il francese Arnaud Demare proverà a cimentarsi nello sprint finale. Negli ultimi anni è migliorato molto in salita, perdendo però qualcosa in termini di velocità pura in volata. 16.41 Scende a soli 30? il vantaggio dei fuggitivi. 16.40 Fare tappe di 200 km completamente piatte, aspettando solo la volata, di certo non fa bene al. Pensate ad uno spettatore che lo osserva dall’estero in tv: è quasi inevitabile che segua solo gli ultimi 5 km. RCS fa delle scelte che chiaramente privilegiano la resa economica, ma così la qualità del prodotto si abbassa sempre più. 16.38 Van der Poel si manin tranquillità in coda alal momento. 16.37 Va detto che ...

giroditalia : ????? After 50 metres three riders place an attack and the peloton immediately lets them go. ????? Dopo 50 metri tr… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Badacsony - km 148 ??????????????? Samuele Rivi, Filippo Tagliani, @mattia_bais ??… - balicycling : RT @ParliamoDiNews: DIRETTA terza tappa Giro d`Italia 2022, Kaposvar-Balatonfured LIVE: aggiornamenti e risultato #GirodItalia2022 https:/… - balicycling : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Badacsony - km 148 ??????????????? Samuele Rivi, Filippo Tagliani, @mattia_bais ?? 1'32'… -