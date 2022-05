LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Nizzolo cerca l’impresa, Cavendish favorito. Si parte alle 12.40 (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 ALTIMETRIA E FAVORITI DELLA tappa DI oggi LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA tappa DI oggi ORARI tappa DI oggi E DOVE VEDERLA IN TV LE PAGELLE DELLA tappa DI oggi: NIBALI OLTRE LE ATTESE, CICCONE E FORTUNATO A PICCO, CARAPAZ BOCCIATO LA CRONACA DELLA CRONOMETRO MATHIEU VAN DER POEL: “OBIETTIVO MANTENERE LA MAGLIA ROSA, PROVERO’ A FINIRE LA CORSA” VINCENZO NIBALI: “PER LA CLASSIFICA BISOGNA STARE BENE, ALTRI PIU’ ACCREDITATI DI ME” IL MIGLIOR VINCENZO NIBALI A CRONOMETRO DAL 2019. DOVE PUO’ ARRIVARE? ATTESA PER LE SALITE SIMON YATES: “VITTORIA INATTESA, HO ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELALTIMETRIA E FAVORITI DELLADILA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI IL BORSINO DEI FAVORITI DELLADIORARIDIE DOVE VEDERLA IN TV LE PAGELLE DELLADI: NIBALI OLTRE LE ATTESE, CICCONE E FORTUNATO A PICCO, CARAPAZ BOCCIATO LA CRONACA DELLA CRONOMETRO MATHIEU VAN DER POEL: “OBIETTIVO MANTENERE LA MAGLIA ROSA, PROVERO’ A FINIRE LA CORSA” VINCENZO NIBALI: “PER LA CLASSIFICA BISOGNA STARE BENE, ALTRI PIU’ ACCREDITATI DI ME” IL MIGLIOR VINCENZO NIBALI A CRONOMETRO DAL 2019. DOVE PUO’ ARRIVARE? ATTESA PER LE SALITE SIMON YATES: “VITTORIA INATTESA, HO ...

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - Eurosport_IT : Terza e ultima tappa in Ungheria: si concluderà con una volata di gruppo? ????????????? ?? H 12:40 - Kaposvár > Balatonf… - Giulia_DeMaio : ??#MBworldcup XC round 2?? Viviamo insieme le gare di #Albstadt su @redbull TV con @fontanaprorider?? Alle 11 XCO don… - infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2022 LIVE: Simon Yates stupisce, Van der Poel leader. Nibali oltre le attese - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Simon Yates vince Van der Poel maglia rosa. Nibali illumina - #d’Italia… -