LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo inizia ad aumentare l’andatura (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.34 In gruppo ora si sta facendo grande velocità, sotto la spinta della Alpecin-Fenix, il distacco dai fuggitivi continua a scendere. 13.32 Nel frattempo siamo a 168 km dal traguardo di Balatonfüred, ultima località ungherese di questo Giro d’Italia. 13.29 Ora il vantaggio di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) è di 4’30”. 13.28 La Alpecin-Fenix, squadra di Mathieu van der Poel, vorrà tenere i tre fuggitivi a bagnomaria per non regalargli troppo vantaggio. La maglia rosa è nelle prime posizioni pronta a tirare. 13.25 5’10” per i primi tre, che hanno perso più di un minuto in pochi chilometri. 13.22 Infatti ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.34 Inora si sta facendo grande velocità, sotto la spinta della Alpecin-Fenix, il distacco dai fuggitivi continua a scendere. 13.32 Nel frattempo siamo a 168 km dal traguardo di Balatonfüred, ultima località ungherese di questo. 13.29 Ora il vantaggio di Mattia Bais, Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Samuele Rivi (Eolo-Kometa) è di 4’30”. 13.28 La Alpecin-Fenix, squadra di Mathieu van der Poel, vorrà tenere i tre fuggitivi a bagnomaria per non regalargli troppo vantaggio. La maglia rosa è nelle prime posizioni pronta a tirare. 13.25 5’10” per i primi tre, che hanno perso più di un minuto in pochi chilometri. 13.22 Infatti ...

