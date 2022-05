LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, ripresi Bais e Rivi (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 17.15 20 km all’arrivo. 17.14 Davide Formolo (UAE Emirates) sta limando molto in testa al gruppo. E’ uno dei migliori gregari del mondo. 17.13 E’ difficile che oggi possa vincere un italiano, le speranze maggiori sono riposte in Giacomo Nizzolo. Più probabile un piazzamento. 17.11 Si mantiene davanti Richard Carapaz con la sua Ineos-Grenadiers. Sempre meglio evitare rischi, leggasi cadute. 17.08 25 km all’arrivo, gruppo allargato, la velocità non è ancora elevata. C’è la UAE di Fernando Gaviria davanti. 17.05 gruppo compatto! Rivi e Bais ripresi ai 27,9 km dall’arrivo. E ora ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.15 20 km all’arrivo. 17.14 Davide Formolo (UAE Emirates) sta limando molto in testa al. E’ uno dei migliori gregari del mondo. 17.13 E’ difficile chepossa vincere un italiano, le speranze maggiori sono riposte in Giacomo Nizzolo. Più probabile un piazzamento. 17.11 Si mantiene davanti Richard Carapaz con la sua Ineos-Grenadiers. Sempre meglio evitare rischi, leggasi cadute. 17.08 25 km all’arrivo,allargato, la velocità non è ancora elevata. C’è la UAE di Fernando Gaviria davanti. 17.05ai 27,9 km dall’arrivo. E ora ...

SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - giroditalia : ????? After 50 metres three riders place an attack and the peloton immediately lets them go. ????? Dopo 50 metri tr… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Balatanakali - km 176 GRUPPO COMPATTO ??Live: - Edlepistolero : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Balatanakali - km 176 GRUPPO COMPATTO ??Live: - PatoCornejo : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Balatanakali - km 176 GRUPPO COMPATTO ??Live: -