LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: accelera il gruppo, scende il vantaggio dei fuggitivi (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.19 Sarebbe una sorpresa se oggi ad imporsi non fosse uno tra Cavendish ed Ewan. L’Italia punta su Nizzolo e Consonni, forse più per un piazzamento che per un successo pieno. 16.18 Due favoriti sembrano almeno un gradino sopra gli altri in questo Giro d’Italia: il veterano britannico Mark Cavendish e l’australiano Caleb Ewan. Quest’ultimo avrà smaltito i postumi della caduta nella prima frazione? Se sì, assisteremo ad uno splendido duello. 16.16 E’ insolito inoltre, sempre parlando di Professional, che sinora la Bardiani non abbia ancora piazzato un proprio corridore in una fuga. 16.15 Bais e Tagliani erano andati in fuga anche nella prima tappa. ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.19 Sarebbe una sorpresa sead imporsi non fosse uno tra Cavendish ed Ewan. L’Italia punta su Nizzolo e Consonni, forse più per un piazzamento che per un successo pieno. 16.18 Due favoriti sembrano almeno un gradino sopra gli altri in questo: il veterano britannico Mark Cavendish e l’australiano Caleb Ewan. Quest’ultimo avrà smaltito i postumi della caduta nella prima frazione? Se sì, assisteremo ad uno splendido duello. 16.16 E’ insolito inoltre, sempre parlando di Professional, che sinora la Bardiani non abbia ancora piazzato un proprio corridore in una fuga. 16.15 Bais e Tagliani erano andati in fuga anche nella prima. ...

giroditalia : ????? After 50 metres three riders place an attack and the peloton immediately lets them go. ????? Dopo 50 metri tr… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - 429ab0bf56ce42e : RT @SkySportF1: ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky Sport F1… - News24_it : LIVE Giro d'Italia, 3ª tappa: -85 km all'arrivo, la fuga ha 2'10'' di vantaggio - La Gazzetta dello Sport -