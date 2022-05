L'incubo di Miss Ungheria, in carcere in Italia per errore: Greta Gila risarcita con 22mila euro (Di domenica 8 maggio 2022) Greta Gila è stata arrestata per errore e ora il giudice le ha riconosciuto un risarcimento di 22mila euro. La storia di questa modella e Miss ungherese è finita anche in televisione, a Storie ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022)è stata arrestata pere ora il giudice le ha riconosciuto un risarcimento di. La storia di questa modella eungherese è finita anche in televisione, a Storie ...

