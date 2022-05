Libano, caschi blu italiani: percorriamo 1.300 km al giorno (Di domenica 8 maggio 2022) Dalla sanità ai viveri, dalle munizioni ai carburanti, dalle comunicazioni alla manutenzione dei mezzi. L'Italian Support Element (IT NSE) è un'unità fondamentale all'interno della base di Shama, nel Sud del Libano, dove sono presenti i caschi blu italiani della missione Unifil, l'operazione di peacekeeping delle Nazioni Unite in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Dalla sanità ai viveri, dalle munizioni ai carburanti, dalle comunicazioni alla manutenzione dei mezzi. L'Italian Support Element (IT NSE) è un'unità fondamentale all'interno della base di Shama, nel Sud del, dove sono presenti ibludella missione Unifil, l'operazione di peacekeeping delle Nazioni Unite in ...

Advertising

agenzia_nova : #Libano I caschi blu italiani sostengono gli artisti che dipingono la pace - paolovarsi1 : Alta tensione in Libano: i caschi blu incrementano i pattugliamenti - Rojname_com : Alta tensione in Libano: i caschi blu incrementano i pattugliamenti – Analisi Difesa - trekking_tv : LIBANO: I Caschi Blu italiani forniscono supporto medico - MimmoZampelli : @andreapurgatori È vero. Ll'Europa non è 'terza' rispetto al conflitto. Quindi Macron non può essere mediatore. Dev… -