L'Europa si spacca sulle sanzioni alla Russia: tutto rinviato, niente accordo (Di domenica 8 maggio 2022) Slitta ancora l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che prevede un graduale embargo sulle importazioni di petrolio da Mosca. La quarta riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l'Ue, dedicata al sesto pacchetto proposto dalla Commissione è terminata senza che le sanzioni siano state approvate, come in teoria avrebbero dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio «è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di sanzioni». Ma sull'attuazione dell'embargo graduale sul petrolio restano ancora problemi da risolvere. Il pacchetto propone cinque categorie di misure: sulle prime quattro gli ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Slitta ancora l'tra gli Stati membri dell'Unione Europea sul sesto pacchetto dicontro laper la guerra in Ucraina, che prevede un graduale embargoimportazioni di petrolio da Mosca. La quarta riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l'Ue, dedicata al sesto pacchetto proposto dCommissione è terminata senza che lesiano state approvate, come in teoria avrebbero dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio «è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di». Ma sull'attuazione dell'embargo graduale sul petrolio restano ancora problemi da risolvere. Il pacchetto propone cinque categorie di misure:prime quattro gli ...

Advertising

germanodefrance : La politica italiana è stanca della Nato e delle fughe in avanti sull’Ucraina: che succede, si spacca il fronte - I… - Vittorio1Elle : RT @GianlucaCastro8: La politica italiana è stanca della Nato e delle fughe in avanti sull'Ucraina: che succede, si spacca il fronte – Il T… - cristiansabau1 : RT @cristiansabau1: Un'Europa più forte spacca la destra - cristiansabau1 : Un'Europa più forte spacca la destra - mamelettrico : La politica italiana è stanca della Nato e delle fughe in avanti sull'Ucraina: che succede, si spacca il fronte -