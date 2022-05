L'Eredità, il nuovo campione Marcello perde con 'classe' (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo l'uscita di scena delle due campionesse Angelica e Sara, L'Eredità ha voltato pagina con dei nuovi concorrenti. Alcuni di essi, come ad esempio Roberta, si sono fatti notare guadagnandosi subito le simpatie dei telespettatori e di Flavio Insinna. Nella puntata di domenica 8 maggio, però, è stato proclamato un nuovo campione, di nome Marcello. Quest'ultimo è stato al centro di una sfida mozzafiato, che ha lasciato stupefatto lo stesso conduttore. Alla Ghigliottina, invece, è stata tirata in ballo la professoressa Samira! L'Eredità, sfida avvincente tra Marcello e Gabriele Dopo il tradizionale balletto di Samira e Andrea, Flavio Insinna ha aperto le danze presentando i concorrenti de L'Eredità. Tra tutti e sei, soltanto in tre sono riusciti ad ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo l'uscita di scena delle duesse Angelica e Sara, L'ha voltato pagina con dei nuovi concorrenti. Alcuni di essi, come ad esempio Roberta, si sono fatti notare guadagnandosi subito le simpatie dei telespettatori e di Flavio Insinna. Nella puntata di domenica 8 maggio, però, è stato proclamato un, di nome. Quest'ultimo è stato al centro di una sfida mozzafiato, che ha lasciato stupefatto lo stesso conduttore. Alla Ghigliottina, invece, è stata tirata in ballo la professoressa Samira! L', sfida avvincente trae Gabriele Dopo il tradizionale balletto di Samira e Andrea, Flavio Insinna ha aperto le danze presentando i concorrenti de L'. Tra tutti e sei, soltanto in tre sono riusciti ad ...

