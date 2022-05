Lega, il nuovo segretario di Bergamo è Alessandro Carrara (Di domenica 8 maggio 2022) Bergamo. La Lega Nord punta sulla linea verde e lo fa eleggendo il più giovane segretario cittadino del partito, Alessandro Carrara. Il 29enne consigliere comunale in forza al suo movimento, ha praticamente corso una gara a senso unico: su 65 votanti, ha ricevuto 55 consensi (le altre sono state schede bianche), succede a Serena Fassi e resterà in carica per 3 anni. Eletto insieme a lui anche il nuovo direttivo della sezione di Bergamo per il quale, a giorni, verranno nominati il responsabile degli enti locale, il vice segretario e il responsabile organizzativo. Un record man, dunque, Carrara, che dopo essersi accaparrato il titolo di più giovane eletto dell’attuale consiglio comunale, ora ricopre una carica certamente di peso, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022). LaNord punta sulla linea verde e lo fa eleggendo il più giovanecittadino del partito,. Il 29enne consigliere comunale in forza al suo movimento, ha praticamente corso una gara a senso unico: su 65 votanti, ha ricevuto 55 consensi (le altre sono state schede bianche), succede a Serena Fassi e resterà in carica per 3 anni. Eletto insieme a lui anche ildirettivo della sezione diper il quale, a giorni, verranno nominati il responsabile degli enti locale, il vicee il responsabile organizzativo. Un record man, dunque,, che dopo essersi accaparrato il titolo di più giovane eletto dell’attuale consiglio comunale, ora ricopre una carica certamente di peso, ...

